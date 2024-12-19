عكس الرؤساء السابقين.. طباخ البيت الابيض يكشف عن وجبات ترامب

وقال راش عن الطعام الذي سيعده للرئيس المنتخب في فترة ولايته المقبلة إذا تم اختياره للعمل في البيت الأبيض مرة أخرى: "سأحاول دمج أكبر عدد ممكن من المواد الغذائية الصحية، خاصة أنه معروف بعدم شرب الماء، هو يشرب الصودا 24/7. لقد كان يعيش عليه ويقول: "لم تؤذيني هذا بعد". لكن هذه عبارة مبتذلة نمر بها جميعا حتى تؤذيك".
وأفاد بأنه سيضيف نكهة مثل البرتقال أو الليمون إلى مياه ترامب في محاولة لحمله على شرب الماء، وأنه سيغير بمكونات شطائر البرغر الخاصة بالرئيس المنتخب لجعلها أكثر صحية، سأستخدم لحم البقر المقدد، وهو أكثر مقرمشة وأكثر صحية.. وسأختار البطاطس الحلوة المقلية أو البطاطس المقلية المصنوعة من الخضار كطبق جانبي بدلا من البطاطس المقلية التقليدية" التي من المعروف أن ترامب يفضلها.
وأشار الطاهي أيضا إلى أن ترامب "يحاول تناول طعام صحي وأن الناس لا يستطيعون رؤية هذا الجزء منه.. إنهم يرون فقط الجزء الذي نريد عرضه على وسائل التواصل الاجتماعي.. بيل كلينتون تناول الكثير من البرغر تماما مثل ترامب".
وعن النصيحة التي سيقدمها لطهاة البيت الأبيض المستقبليين بشأن الطهي لترامب، قال راش: "تعرف عليه بشكل أعمق بكثير مما تقوله قطعة من الورق. تعرف على نفسيته حتى تتمكن من فهم لماذا يأكل وماذا يأكل وماذا يفعل".
وكشف أيضا أن ترامب لا يتناول وجبات خفيفة، فهو مشغول جدا بالعمل، مؤكدا الشائعات التي تفيد بأنه كان لديه "زر دايت كولا" الذي من شأنه استدعاء مساعده لجلب مشروبه المفضل.
ومضى راش ليكشف أن أسهل رئيس يمكن طهي الطعام له هو باراك أوباما لأنه "كان لديه حديقة وأراد الحصول على كل شيء من الحديقة.. أما الأصعب كان ترامب" مشيرا إلى أنه "لم يكن هناك الكثير من التنوع في وجباته. باعتبارك طاهيا، تريد أن تكون قادرا على الاستكشاف والاستمتاع".
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