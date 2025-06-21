عكس المتوقع.. الطريقة الأفضل لاستخدام المروحة لتبريد المنزل بفعالية!

ويقول ليس روبرتس، خبير الطاقة في شركة "بيونيك": "فتح النوافذ أو الأبواب المتقابلة يسمح بتدفق الهواء بشكل فعال". ولتعزيز هذا التدفق، يمكن وضع مروحة ثانية موجهة إلى الداخل عبر النافذة المقابلة، ما يخلق نسيما قويا ومتقاطعا داخل الغرفة.
وتتيح هذه الحيلة البسيطة تبريد المنزل بشكل ملحوظ دون الحاجة إلى استخدام مكيف الهواء، وهو ما يوفر تكاليف تشغيل مرتفعة مقارنة بالمراوح.
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