عكس المتوقع.. الطريقة الأفضل لاستخدام المروحة لتبريد المنزل بفعالية!

الوكيل الإخباري- يلجأ الناس إلى استخدام المراوح لتبريد منازلهم مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف، لكن توجيه المروحة مباشرة نحو الجسم قد لا يكون الطريقة الأمثل لتحقيق التبريد الفعّال، وفقا للخبراء.

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وينصح الخبراء بتوجيه المروحة نحو الخارج من خلال نافذة مفتوحة، خاصة إذا كانت هناك نافذة أخرى مقابلة مفتوحة، حيث تساعد هذه الطريقة في دفع الهواء الساخن خارج المنزل وسحب الهواء البارد من النافذة الأخرى.



ويقول ليس روبرتس، خبير الطاقة في شركة "بيونيك": "فتح النوافذ أو الأبواب المتقابلة يسمح بتدفق الهواء بشكل فعال". ولتعزيز هذا التدفق، يمكن وضع مروحة ثانية موجهة إلى الداخل عبر النافذة المقابلة، ما يخلق نسيما قويا ومتقاطعا داخل الغرفة.

وتكون هذه الطريقة أكثر فعالية خلال فترات المساء أو الصباح الباكر، حين يكون الهواء الخارجي أبرد من الداخل، ما يتيح للمروحة دفع الهواء الساخن للخارج وسحب الهواء البارد للداخل بشكل طبيعي.



وتتيح هذه الحيلة البسيطة تبريد المنزل بشكل ملحوظ دون الحاجة إلى استخدام مكيف الهواء، وهو ما يوفر تكاليف تشغيل مرتفعة مقارنة بالمراوح.