علاء مبارك يثير الجدل بتدوينة على حسابه في منصة "X" .. تفاصيل

وفي المقال، تحدث الإعلامي والصحفي المعروف حمدي رزق، عن تدوينات علاء مبارك ونجيب ساويرس وأشرف السعد على منصة "إكس"، واصفاً إياهم بـ"مثلث الصخب" و"ثالوث إكس الرهيب"، لأنهم "يشكلون حالة جدل إلكترونية يومية بامتياز"، متسائلاً حول أسباب الانجذاب لتغريداتهم في الواقع الافتراضي.
ورد علاء مبارك بتوجيه انتقادات للمحتوى الإعلامي الذي يرى أنه "لا يعكس الواقع الاجتماعي"، لذا تجذبهم تدوينات وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً "رزق" إلى "الاجتهاد أكثر" ليجذب التفاعل ولتنتشر مقالاته مثل "الثلاثي".
وقال علاء مبارك في تدوينة على "إكس": "أتساءل أنا وآخرون، هل مقالك أستاذ حمدي نقد للمحتوى أم غيرة من التفاعل الذي يستلفت الانتباه!!؟ الواقع الاجتماعي الذي تتطلع إليه للأسف لا يراه ولا يقرأه الناس من بعض الكتاب والصحفيين أهل الفكر المستنير في هذه الأيام إلا من رحم ربي، وإن رأيناه، فإنه على الأغلب يفتقر للمصداقية في كثير من الأحيان".
وواصل: "لذا أعتقد أنك إن قمت بالاجتهاد أكثر في الفترة القادمة، سيتم التفاعل مع كتاباتك وتنشر في المواقع والمنصات والصفحات، لنراك (ساويرس والسعد وعلاء ورابعهم حمدي)، لكن بعيداً عن السب والقذف واللعن الذي لا نقبله.. مش كده ولا إيه!!".
روسيا اليوم
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