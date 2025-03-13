 
الخميس 2025-03-13 02:46 م
 

علقت في سيارتها لأيام.. أميركية تنجو من الموت بأعجوبة

أرشيفية لسيارة إسعاف في أميركا
أرشيفية لسيارة إسعاف في أميركا
 
الخميس، 13-03-2025 12:48 م
الوكيل الإخباري-   نجت امرأة من ولاية إنديانا الأميركية، بعدما ظلت عالقة في سيارتها لمدة نحو أسبوع إثر تعرضها لحادث مروري، حيث تمكنت من البقاء على قيد الحياة بشرب الماء من جدول صغير، قبل أن يتم العثور عليها وإنقاذها، وفقًا للسلطات.اضافة اعلان


وذكر شانون كوثورن، مسؤول شرطة مقاطعة نيوتن، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن رجلًا كان يقوم بتشغيل معدات الصرف الصحي لاحظ سيارة المرأة، التي تدعى بريونا كاسل، على الطريق يوم الثلاثاء بالقرب من بلدة بروك في إنديانا.

وأبلغ الرجل مشرفه، وعندما ذهبا إلى السيارة، وجدا كاسل بداخلها، وكانت واعية وقادرة على الكلام، بحسب مسؤول الشرطة.

وتم استدعاء فرق إنقاذ متعددة، حيث تم إخراج كاسل، البالغة من العمر 41 عامًا، وهي من بلدة وايتفيلد في إنديانا، ونُقلت جوًا إلى مستشفى في شيكاغو.

وكانت عائلة كاسل قد أبلغت عن اختفائها قبل أيام، وفقًا لمسؤول الشرطة.

وأوضح والدها، دلمار كالدويل، في تصريح لـ"إيه بي سي نيوز"، أن الحادث وقع ليلة الخميس، عندما غلبها النعاس أثناء القيادة، فانحرفت عن الطريق وسقطت في حفرة.

وقال كالدويل إن ابنته تعرضت لإصابات في ساقيها ومعصمها، كما تم العثور على هاتفها تحت المقعد الأمامي للراكب.

وأضاف: "كانت عالقة في السيارة وغير قادرة على الخروج، لكنها تمكنت من الوصول إلى الماء من داخل السيارة".

وأوضح أنها استخدمت ملابسها لتغمسها في الماء ثم تعصرها في فمها للشرب.

سكاي نيوز
 
 
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