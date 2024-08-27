علماء: إذا أردتم عمرا مديدا لا تستمعوا لنصائح المعمرين

الوكيل الإخباري- نتيجة غريبة خرج بها العلماء مؤخرا، وتتعلق بمعرفة سر الشيخوخة أو طول العمر، إذ غالبا ما يلجأ الشباب وصغار السن إلى البحث عن طول العمر عند كبار السن والمعمرين، خصوصا أولئك الذين تزيد أعمارهم على 100 عام.



الشباب وصغار السن يبحثون عن الأمر لأنهم على ما يبدو يريدون أن يعيشوا عمرا مديدا.. لكن ما خرج به العلماء أو ما اتفقوا عليه هو "تجنبوا نصائح كبار السن".

اضافة اعلان

ووفقا لتقرير في صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد تتسبب وفاة أكبر شخص في العالم، ماريا برانياس موريرا، عن عمر يناهز 117 عامًا، في دفع الكثيرين إلى التفكير في أسرار الحياة الطويلة بشكل استثنائي، وتضيف أن العلماء يقولون إنه قد يكون من الأفضل تجنب أخذ النصائح بشأن طول العمر من المعمرين أنفسهم.

وتقول الصحيفة إنه وفقا لموقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تعتقد برانياس أن طول عمرها نابع من "النظام والهدوء والتواصل الجيد مع العائلة والأصدقاء والاتصال بالطبيعة والاستقرار العاطفي وعدم القلق وعدم الندم والكثير من الإيجابية والابتعاد عن الأشخاص المثيرين للأجواء المسممة".

ولكن ريتشارد فاراغر، أستاذ علم الشيخوخة الحيوية في جامعة برايتون، قال إن العلماء في الواقع ما زالوا يحاولون معرفة سبب عيش بعض الناس لأكثر من 100 عام.

وقال فاراغر إن هناك نظريتين رئيسيتين ولا يستبعد أحدهما الآخر.

الأولى: هي أن بعض الأفراد محظوظون في الأساس.

بعبارة أخرى، لمجرد أن المعمرين لديهم عادات معينة، فهذا لا يعني أن هذه العادات هي التي تقود طول أعمارهم، وهو خطأ في المنطق يُعرف باسم "تحيز البقاء على قيد الحياة".

وقال فاراغر: "مجرد أنك نجوت من التدخين 60 سيجارة في اليوم لا يعني أن تدخين 60 سيجارة في اليوم مفيد لك".

الثانية: هي أن المعمرين لديهم سمات وراثية محددة تؤهلهم للعيش حياة أطول.