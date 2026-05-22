علماء الأزهر يحذرون الحجاج من الانشغال بالتصوير في الكعبة

وأشار الأزهري المصري إلى أن النظر إلى الكعبة عبادة، وأن الانشغال بأمور أخرى يُبعد عن روح العبادة.
وأضاف حمودة، أن على المسلمين الحذر من الانشغال بغير الشعائر الإسلامية، والتركيز على التقرب إلى الله. من جانبه، أكد الشيخ عبد العزيز النجار أن من ينشغل بتصوير الكعبة أو كتابة أسماء أشخاص دون التركيز على العبادة، ينقص أجره، مطالباً الحجاج بترك الانشغال بالدنيا والتركيز على روحانية الحج.
من جانبه، رد الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر على سؤال حول جواز الأضحية بالتقسيط أو عبر قرض بنكي، قائلاً: "يجوز لمن لديه قدرة على سداد القرض، كما يمكن الشراء عبر جمعية أو سلف من الأقارب".
وأوضح النجار أن على الإنسان عدم تكليف نفسه فوق طاقته، لأن الأضحية سنة وليست فرضاً، محذراً من أن الحصول على قرض بفوائد دون قدرة على السداد لا يصح، وعلى كل مسلم اختيار ما يناسبه.
المصدر: القاهرة 24
