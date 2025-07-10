علماء يكتشفون سر قدرة الثعابين على هضم العظام بالكامل

الوكيل الإخباري- في تطور علمي مثير، كشف باحثون عن لغز طالما حيّر العلماء: كيف تتمكن الثعابين، على عكس باقي آكلات اللحوم، من هضم العظام بالكامل دون أن تترك أثرًا خلفها؟

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الدراسة، التي نُشرت في مجلة Live Science، أوضحت أن السر يكمن في نوع جديد من الخلايا المكتشفة في أمعاء ثعابين البايثون البورمية (Python molurus bivittatus)، والتي تمكّن الثعبان من امتصاص العناصر الغذائية من العظام ومعالجتها بكفاءة، دون طرد أي بقايا صلبة.



خلايا امتصاص فريدة

ووفقًا لعالم الأحياء جيهان هيرفي ليجنوت من جامعة مونبلييه الفرنسية، تتميز هذه الخلايا المكتشفة بخصائص شكلية فريدة لم تُرصد من قبل في الفقاريات الأخرى، مثل الزوائد القصيرة والطية القمية التي تشكل تجويفًا مغلقًا يحتوي على جسيمات غنية بالكالسيوم والفوسفور والحديد.



لا عظام في البراز

أظهرت التحاليل أن هذه الخلايا تتفاعل فقط عند تناول الثعابين لفرائس تحتوي على عظام، ولا تظهر نشاطًا مماثلًا عند تغذيتها على وجبات منزوعة العظم، مما يشير إلى اعتمادها الحيوي على استخلاص العناصر من الهياكل العظمية، حيث لم يُعثر على أي شظايا عظمية في براز الثعابين.



اكتشاف قد يعيد فهم تطور الهضم

ويُعتقد أن هذه الخلايا قد تطورت إما قبل تفرع بعض أنواع الزواحف، أو ظهرت بشكل مستقل لدى كائنات مختلفة، إذ حدد الباحثون نفس الخلايا في زواحف أخرى مثل الأناكوندا، وثعبان الصخور الإفريقي، وسحلية جيلا الوحش، ما يفتح الباب أمام دراسات أوسع على حيوانات مفترسة أخرى تبتلع العظام، مثل النسور الملتحية وبعض الثدييات البحرية.



هذا الاكتشاف لا يُفسّر فقط قدرة الثعابين الفريدة، بل يوفر أيضًا نموذجًا بيولوجيًا نادرًا لفهم آليات امتصاص الكالسيوم وتنظيمه في الجسم، ما قد تكون له تطبيقات طبية مستقبلية.