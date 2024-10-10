على المريخ.. ناسا ترصد صخرة "وجه الإنسان"

وحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مركبة "بيرسيفيرانس" التقطت صورا لـ"صخرة غريبة" في 27 سبتمبر، أثناء شق طريقها عبر فوهة جيزيرو.
وذكرت "ديلي ميل" أن جيزيرو كانت "تتدفق بالمياه منذ حوالي 3.7 مليار سنة، مع وجود أدلة على وجود بحيرة قديمة مفقودة".
وتتمثل المهمة في أن يبحث المسبار عن صخور قديمة يمكن أن توفر معلومات حول التاريخ المبكر للمريخ.
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