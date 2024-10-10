على المريخ.. ناسا ترصد صخرة "وجه الإنسان"

الوكيل الإخباري- رصدت مركبة ناسا الفضائية صخرة غريبة ملقاة على سطح المريخ، ويبدو أن لها وجها يشبه وجه الإنسان.



وحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مركبة "بيرسيفيرانس" التقطت صورا لـ"صخرة غريبة" في 27 سبتمبر، أثناء شق طريقها عبر فوهة جيزيرو.

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وفي أقصى يسار الصورة، تبدو الصخرة ذات الشكل الغريب وكأنها عبارة عن رأس مسحوق قليلا، مع سمات مميزة بما في ذلك العيون والأنف والفم.

وكانت المركبة الفضائية "بيرسيفيرانس"، وهي عبارة عن مختبر متنقل بحجم السيارة ويتم التحكم فيه عن بعد، تستكشف موقع اصطدام إحدى الكويكبات منذ فبراير 2021.



وذكرت "ديلي ميل" أن جيزيرو كانت "تتدفق بالمياه منذ حوالي 3.7 مليار سنة، مع وجود أدلة على وجود بحيرة قديمة مفقودة".