 
السبت 2024-08-10 12:18 م
 
 

عمرها أكثر من 1403 أعوام.. اكتشاف أقدم نبات بحري في فنلندا

عشبة
تعبيرية




 

السبت، 10-08-2024 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   اكتُشفت في فنلندا أقدم عشبة بحرية معروفة حتى الآن، إذ تعود إلى 1403 أعوام، وأتاح هذا الاكتشاف طريقة جديدة لتحديد عمر النباتات البحرية.

ومن خلال قياس عدد التحورات الجينية مع مرور الوقت في المروج تحت الماء والتي تتكاثر عن طريق استنساخ نفسها بشكل لامتناهٍ، تمكّن فريق من الباحثين من جامعات لندن من تحديد عمر سلف هذه النباتات بدقة لم يسبق لها مثيل.

 

وقال الباحث الذي أدار الدراسة المنشورة في يونيو في مجلة "نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن" العلمية ثورستن رويش لوكالة فرانس برس إنه "أول تقدير موثوق به لعمر مستنسخ".

وباستخدام طريقة "الساعة الجينية"، درس الباحثون 20 مجموعة من عشبة الأنقليس حول العالم قبل أن يكتشفوا، في المياه الساحلية الفنلندية لبحر البلطيق، أقدم قاعدة أعشاب بحرية معروفة حتى الآن، ويبلغ عمرها أكثر من 1403 سنوات.

 

سكاي نيوز

gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين تحالف أوقفوا الحرب: وحشية إسرائيل لا حدود لها

تعبيرية

عربي ودولي زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب ساحل هوكايدو في اليابان

فرانشيسكا ألبانيز

فلسطين فرانشيسكا ألبانيز: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في مدرسة تلو الأخرى بغزة

صورة من توقيع المذكرة

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين تجارة عمان والإحصاءات العامة

تعبيرية

أسواق ومال أسعار الذهب عالمياً تتراجع في أسبوع رغم زيادة الآمال في خفض الفائدة

رئيس الملتقى

أخبار محلية إنشاء صندوق المغتربين الأردنيين للاستثمار

تعبيرية

طب وصحة أطعمة ومشروبات ترفع ضغط الدم

غزة

فلسطين مدير المستشفى المعمداني: وصلتنا جثامين 80 شهيدا حتى الآن





 


 



الأكثر مشاهدة