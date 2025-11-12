عملية إنقاذ تتحول لكارثة.. فهد يفاجئ شرطيين بهجوم شرس في الهند - فيديو

الوكيل الإخباري- وثّق مقطع فيديو متداول لحظات هجوم فهد على شرطيين خلال عملية إنقاذ في منطقة ناغالا بارك بمدينة كولهابور الهندية، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

ووقع الحادث قرب مكتب شركة الكهرباء الرئيسي وسط المدينة، بعدما تسلل الفهد إلى منطقة مزدحمة بالسكان والمتاجر، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.



وأظهر الفيديو رجال الشرطة وهم يحاولون محاصرة الفهد بالعصي والقضبان قبل أن ينقض على أحدهم، الذي انزلقت قدمه أثناء محاولته التراجع، ليرد بسرعة مستخدماً عصاه في صد الهجوم.



وأكد مسؤولو الغابات أن المصابين في حالة مستقرة، فيما فرضت السلطات طوقاً أمنياً حول المنطقة، وتواصل الفرق المختصة جهودها لتخدير الحيوان ونقله إلى منطقة آمنة بعيداً عن الأحياء السكنية.

