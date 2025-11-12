الأربعاء 2025-11-12 11:45 ص
 

عملية إنقاذ تتحول لكارثة.. فهد يفاجئ شرطيين بهجوم شرس في الهند - فيديو

اى
تعبيرية
 
الأربعاء، 12-11-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   وثّق مقطع فيديو متداول لحظات هجوم فهد على شرطيين خلال عملية إنقاذ في منطقة ناغالا بارك بمدينة كولهابور الهندية، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

اضافة اعلان


ووقع الحادث قرب مكتب شركة الكهرباء الرئيسي وسط المدينة، بعدما تسلل الفهد إلى منطقة مزدحمة بالسكان والمتاجر، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.


وأظهر الفيديو رجال الشرطة وهم يحاولون محاصرة الفهد بالعصي والقضبان قبل أن ينقض على أحدهم، الذي انزلقت قدمه أثناء محاولته التراجع، ليرد بسرعة مستخدماً عصاه في صد الهجوم.


وأكد مسؤولو الغابات أن المصابين في حالة مستقرة، فيما فرضت السلطات طوقاً أمنياً حول المنطقة، وتواصل الفرق المختصة جهودها لتخدير الحيوان ونقله إلى منطقة آمنة بعيداً عن الأحياء السكنية.

 

 

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية وزارة الصناعة والتجارة: التعامل مع 5 قضايا لحماية الإنتاج الوطني واستقبال 16 شكوى

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

خاص بالوكيل هل عاد "كورونا" الى الاردن ؟ مكافحة الأوبئة يحسم الجدل !

قل

فن ومشاهير بعد نزاع 10 سنوات.. أول حكم لصالح أحمد عز في قضية نفقة طفلي زينة

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يختار لجانه الدائمة بالتوافق

56

فن ومشاهير مفاجأة في واقعة صفع عمرو دياب لشاب

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

فلسطين وزير جيش الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الدفاع التركية الليلة الماضية، مقتل جميع أفراد طاقم طائرة عسكرية والبالغ عددهم 20 شخصا في حادث تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من

عربي ودولي تركيا: مقتل 20 شخصا جراء تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا

مدير الأمن العام

أخبار محلية إرادة ملكية بترفيعات في مديرية الأمن العام



 
 





الأكثر مشاهدة