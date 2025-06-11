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عملية إنقاذ جوية لحمار وحشي هارب تثير الجدل في تينيسي

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من موقع الحدث
 
الأربعاء، 11-06-2025 10:02 ص

الوكيل الإخباري- ألقت السلطات في ولاية تينيسي الأميركية القبض على حمار وحشي يُدعى "إد"، بعد أسبوع من فراره من مزرعة خاصة في منطقة كريستيانا، في واقعة غريبة تحوّل فيها الحيوان الهارب إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب مكتب شريف مقاطعة روذرفورد، استُخدمت طائرة هليكوبتر لنقل "إد" بعد رصده في مرج قريب من حي سكني، حيث جرى رفعه بشبكة معلّقة في الجو وإنزاله بأمان داخل مقطورة مخصصة.


وكان الحمار الوحشي قد هرب في 31 مايو، بعد يوم واحد فقط من تسليمه لمالكه الجديد، وظهر لاحقًا وهو يركض على الطريق السريع، ما دفع السلطات إلى إغلاقه مؤقتًا حفاظًا على السلامة العامة.


الفيديو الموثق لعملية الإنقاذ جذب انتباه آلاف المتابعين، وأثار موجة من التفاعل الطريف على منصات التواصل، حيث اعتُبر "إد" رمزًا للحرية والتمرد بطابع ساخر.

 

لبنان 24 

 
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