عملية تجميل تتحول إلى كابوس بسبب خطأ طبي في إيطاليا

09:05 ص

الوكيل الإخباري- عانت سيدة إيطالية تبلغ من العمر 53 عامًا من آلام شديدة وإرهاق متواصل طوال سبعة أشهر، لتكتشف لاحقًا أن السبب يعود إلى خطأ طبي تمثل في ترك مقص جراحي داخل جسدها عقب خضوعها لعملية شد بطن داخل عيادة خاصة بمدينة نابولي. اضافة اعلان





وبحسب صحيفة "لونيوني ساردا"، بدأت معاناة المرأة فور انتهاء الجراحة في تشرين الأول 2025، إلا أن الجراح المشرف شخص حالتها على أنها أعراض طبيعية وعدوى عابرة، ووصف لها مضادات حيوية لم تحقق أي تحسن.



وكشف فحص أُجري في مركز طبي آخر عن وجود الجسم المعدني داخل جسدها، لتتصاعد القضية بعد قيام الطبيب الذي اكتشف الأمر بإبلاغ الجراح الأول بدلًا من تحويل المريضة إلى مستشفى للطوارئ.



ورغم عرض الجراح الأول إزالة المقص داخل عيادته الخاصة، رفضت المريضة ذلك وبدأت إجراءات قانونية، بانتظار خضوعها لعملية جراحية عاجلة لاستخراج الجسم الغريب.





