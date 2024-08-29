عملية تجميل فاشلة تربط جفن امراة صينية بزاوية عينها

الوكيل الإخباري- نشرت امرأة صينية قصة معاناتها من اكتئاب شديد إثر خضوعها لعملية تجميل فاشلة أسفرت عن خياطة جفنها بزاوية عينها.



وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، خضعت تشانغ عام 2021 لجراحة في عيادة تجميل بهدف تصحيح عدم انتظام زوايا عينيها. لكنها شعرت بقلق خلال الجراحة، وسرعان ما طمأنها الطبيب مؤكداً أنها ستتحسن تدريجياً، لكن ما حصل لها كان العكس تماماً. اكتشفت تشانغ أن جفن وزاوية عينها اليسرى جُرِيت خياطتهما معاً، فتواصلت مع الطبيب المشرف على عمليتها المدعو "وانغ"، وأكد لها بأنه "أمر غير خطير ويمكن إصلاحه".



أضرار جسدية واكتئاب



لكن حالتها الصحية تفاقمت، وبدأت تشانغ تعاني من ضبابية في الرؤية وحركة محدودة للعين، ولسوء الحظ، لم تنجح عملية المتابعة، بل أصبحت عين تشانغ اليسرى ملتهبة. وبعد أسبوع من العملية التصحيحية، اندمجت مقلة عينها وزاوية عينها معاً مرة أخرى. أصبحت الرؤية في عينها اليسرى غير واضحة منذ ذلك الحين، ولا يمكنها تحريك عينيها إلا جانباً عن طريق تحريك رأسها، ما عرّضها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية إلى مشاكل جسدية ونفسية أوصلتها إلى حد الاكتئاب.



تحذير من الوقوع بنفس الخطأ



تأمل تشانغ الخضوع لعملية جراحية تصحيحية في إحدى مستشفيات شنغهاي، لكنها تفتقر إلى الأموال اللازمة، بعدما تكبدت 4200 دولار مقابل الجراحة الفاشلة، وطالبت العيادة التجميلية بإعادتها إليها. لذلك لجأت تشانغ إلى الإعلام مطالبةً المساعدة في تأمين تكاليف العملية التصحيحية، وتسعى لمشاركة قصتها لتجنب الوقوع في نفس الخطأ.

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