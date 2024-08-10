عملية نصب تؤدي لانتحار سيدة في المغرب

ووفقا للمصادر ، كانت المرأة تلعب دور "الأدمن"، وهي المسؤولة عن جمع الأموال من المشاركين في هذا النوع من التسويق الهرمي، حيث قامت بجمع مبالغ من محيطها قبل أن تتفاجئ بخبر عملية النصب.
وتعد "مجموعة الخير" واحدة من المجموعات التي اجتذبت آلاف السكان، واعدة إياهم بأرباح سريعة ومغرية.
غير أن الأمور لم تسر كما كان مخططا لها، حيث اكتشف المشاركون أنهم وقعوا ضحايا لعملية احتيال واسعة، فقدوا فيها مدخراتهم وجهودهم المالية التي جمعوها على أمل تحقيق الربح.
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