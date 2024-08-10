عناكب بحجم الجرذان تغزو بريطانيا

الوكيل الإخباري- أظهرت أبحاث جديدة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد واحد من أكبر عناكب بريطانيا، والذي يتراوح حجمه بين حجم جرذ، وقبضة إنسان.



وكان هذا العنكبوت الذي يحيك شباكاً تصل إلى 25 سم معرّضاً للانقراض في المملكة المتحدة بعام 2010، حيث اقتصرت أماكن انتشاره على ثلاثة مواقع فقط محصورة في مقاطعتيّ سافوك وساسكس ولكن الآن، وبفضل حملة استيلاد ناجحة أشرف عليها العلماء، ارتفع عدد الإناث المتكاثرات إلى حوالي 4 آلاف في مقاطعة نورفك وحدها.

وأعرب مدير الموقع لمحميات "ميد ير" الطبيعية تيم سترودويك عن سعادته بالنتيجة، قائلاً: "نحن فخورون بعودة أعداد هذه العناكب إلى مستواها الطبيعي".

لبنان 24