عناكب بحجم الجرذان تغزو بريطانيا

وكان هذا العنكبوت الذي يحيك شباكاً تصل إلى 25 سم معرّضاً للانقراض في المملكة المتحدة بعام 2010، حيث اقتصرت أماكن انتشاره على ثلاثة مواقع فقط محصورة في مقاطعتيّ سافوك وساسكس ولكن الآن، وبفضل حملة استيلاد ناجحة أشرف عليها العلماء، ارتفع عدد الإناث المتكاثرات إلى حوالي 4 آلاف في مقاطعة نورفك وحدها.
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