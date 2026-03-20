"عناكب طائرة" بحجم كف اليد تغزو الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- ينتشر في الولايات المتحدة نوع من العناكب يُعرف باسم "عنكبوت جورو" ذي اللون الأصفر الزاهي، وسط تحذيرات من ازدياد توطنه في مناطق جديدة داخل البلاد.



ويعود هذا العنكبوت، الذي موطنه الأصلي اليابان والصين وكوريا وتايوان ومناطق أخرى من آسيا، إلى الظهور بأعداد متزايدة منذ رصده مجددًا في الولايات المتحدة عام 2024، حيث يُسجّل حضوره في ولايات متعددة من بينها جورجيا وتينيسي وكارولاينا الشمالية والجنوبية وكاليفورنيا وفرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا، وغالبًا ما يُلاحظ خلال فصل الخريف عندما يبلغ حجمه الكامل بين أغسطس وأكتوبر.



ويُرجّح خبراء أن انتشار هذا النوع يعود إلى قدرته على الانتقال عبر الهواء فيما يُعرف بظاهرة "التحليق الهوائي"، إذ تُطلق العناكب خيوطًا حريرية تعمل كأشرعة تساعدها على الارتفاع والانتقال لمسافات بعيدة، ما يُسهّل توسّعها الجغرافي مع كل موسم تكاثر.



ومع اقتراب فصل الربيع، تستعد بيوض جديدة للفقس، ما قد يؤدي إلى زيادة إضافية في أعداد هذه العناكب، خاصة أن صغارها قادرة على الانتقال عبر الرياح لمسافات طويلة، الأمر الذي يعزز احتمالات انتشارها في مناطق جديدة داخل البلاد.



