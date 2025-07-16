عندما لا تكفي المروحة… دليلك الذكي لمواجهة موجات الحر

الوكيل الإخباري- مع كل موجة حر، تزداد التحذيرات، وتنتشر المراوح اليدوية، ويُمنع الأطفال من اللعب خارجًا، لكن هل هذه الإجراءات مبالغ فيها؟

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البيانات تقول لا.



في عام 1976 توفي نحو 700 شخص بسبب الحرارة في المملكة المتحدة، بينما سجل صيف 2022 أكثر من 2985 وفاة مرتبطة بالحر.



👴 الفئات الأكثر عرضة للخطر:

كبار السن،

مرضى القلب والكلى،

مرضى الخرف وألزهايمر.



✅ نصائح فعالة:

اشرب الماء بانتظام.

تناول وجبات خفيفة مالحة لتعويض الأملاح المفقودة (مثل طماطم مرشوشة بالملح بدلًا من رقائق البطاطس).

ارتدِ ملابس فضفاضة وجيدة التهوية.



❌ نصائح مضللة:

شرب مشروبات ساخنة لا يبرد الجسم دائمًا، خصوصًا في الطقس الرطب.

الملابس الداخلية الصوفية ليست مثالية، حتى لو اقترحتها الموضة.



🛑 ما الذي يجب فعله أثناء موجات الحر؟

تجنب الشمس بين 11 صباحًا و3 عصرًا.

أغلق النوافذ والستائر في الغرف المشمسة.

استخدم واقيًا من الشمس وارتدِ قبعة.

راقب صحة من حولك، خاصة الفئات الضعيفة.

تعرّف على أعراض الإجهاد الحراري وضربة الشمس.