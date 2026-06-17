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عودة طال انتظارها لشريك وفيونا والحمار بعد 17 عاماً - فيديو

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Shrek 5
 
الأربعاء، 17-06-2026 02:25 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت Universal Pictures الإعلان الترويجي الأول لفيلم Shrek 5، معلنةً عودة شخصيات شريك وفيونا والحمار في مغامرة جديدة تُعرض في دور السينما يوم 30 يونيو 2027، بعد غياب 17 عامًا عن السلسلة الرئيسية.

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ويشهد الفيلم عودة الأصوات الأصلية، بمشاركة Mike Myers وEddie Murphy وCameron Diaz، إلى جانب انضمام Zendaya وعدد من الممثلين الجدد.


ويستعرض الإعلان مشاهد كوميدية ومغامرات جديدة في عالم "بعيدًا جدًا"، مع ظهور أبناء شريك وفيونا، وانتهاء المقطع الدعائي بأزمة جديدة تواجه العائلة.


ويُعد "Shrek 5" أول جزء رئيسي في السلسلة منذ فيلم Shrek Forever After الذي صدر عام 2010.

 

 

 

 
 


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