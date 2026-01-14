عودة ينتظرها الملايين.. توم وجيري يعودان ببث مجاني عالي الجودة للعالم العربي

الوكيل الإخباري- أعلنت قناة «توم وجيري» بدء بثها المجاني بالكامل وبجودة عالية (HD)، موجّهةً للعائلات العربية الباحثة عن محتوى ترفيهي آمن للأطفال، في ظل تراجع الخيارات المناسبة وسط انتشار المحتوى الرقمي المفتوح.

وتستند القناة إلى الإرث الطويل للشخصيتين الكرتونيتين الحاصلتين على 7 جوائز أوسكار، وتهدف إلى تقديم ترفيه خالٍ من الألفاظ أو المشاهد غير المناسبة. كما توفر أربعة ترددات لضمان وصول البث إلى مختلف المناطق العربية، وقد شهدت إقبالاً واسعاً من الأسر.



وأكد أولياء أمور ارتياحهم للمحتوى المقدم، بينما يرى خبراء إعلام أن «توم وجيري» يمثل نموذجاً للترفيه البريء والتربية الإيجابية. ومن المتوقع أن يسهم البث على مدار الساعة في توفير بيئة ترفيهية آمنة تعزز الترابط الأسري وتمنح الأطفال وقتاً ممتعاً ومناسباً.