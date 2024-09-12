غرامة ضخمة لزوجة كويتية أساءت لزوجها بـ"إيموجي"

الوكيل الإخباري- قضت محكمة كويتية، بمعاقبة زوجة غاضبة تورطت بسب زوجها وإرسال ملصق مسيء (إيموجي) له عبر الدردشة بينهما، وإلزامها بدفع تعويض للزوج، قيمته أكثر من أربعة آلاف دولار.

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وقالت وسائل إعلام كويتية، إن محكمة الجنح المفوضة قضت بتغريم الزوجة الكويتية بمبلغ 1300 دينار (نحو 4200 دولار) بعد قيامها بسب زوجها واستخدام "إيموجي" غير لائق خلال محادثة على تطبيق "واتساب".



ودافعت المحامية الكويتية نور المطيري، عن الزوج في الخلاف الذي وقع بين الشريكين بسبب تلك المحادثة المسيئة، ونجحت في كسب حكم قضائي لصالحه.