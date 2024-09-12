غرامة ضخمة لزوجة كويتية أساءت لزوجها بـ"إيموجي"

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن محكمة الجنح المفوضة قضت بتغريم الزوجة الكويتية بمبلغ 1300 دينار (نحو 4200 دولار) بعد قيامها بسب زوجها واستخدام "إيموجي" غير لائق خلال محادثة على تطبيق "واتساب".
ودافعت المحامية الكويتية نور المطيري، عن الزوج في الخلاف الذي وقع بين الشريكين بسبب تلك المحادثة المسيئة، ونجحت في كسب حكم قضائي لصالحه.
ووجدت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وسط انقسام بين متعاطف مع الزوج وبين منتقد له لنقل الخلاف بينه وبين زوجته للقضاء.
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