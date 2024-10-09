"غريزر".. بطلة أسبوع "الدببة السمينة" في ألاسكا

الوكيل الإخباري- للمرة الثانية على التوالي، توجت الدبة البنية المعروفة باسم "128 غريزر" بلقب بطلة أسبوع الدببة السمينة، متغلبة مرة أخرى على منافسها الأقرب "تشونك".

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ونشرت إدارة متنزه كاتماي الوطني في ألاسكا على موقع "إنستغرام" أمس الثلاثاء أن الدبة "غريزر" عملت بجد طوال الصيف، حيث رعت صغيراً وتناولت السلمون لتتمكن من قضاء فصل الشتاء بنجاح.



وحصلت "غريزر" على عدد كبير من الأصوات، أكثر من 71 ألف صوت، متفوقة بشكل كبير على أقرب منافس لها، الدب "تشونك"، الذي حصل على حوالي 30 ألف صوت.



يُقدر وزن "تشونك" بـ 550 كيلوغراماً، ويحمل ندبة بارزة على أنفه، وقد تنافس هذا الدب البالغ من العمر 20 عاماً عدة مرات من قبل، لكنه لم يفز بالمركز الأول حتى الآن.



ويمثل هذا العام المرة العاشرة التي ينظم فيها المتنزه الواقع في جنوب غرب ألاسكا هذه المسابقة، وتنافست ست إناث وستة ذكور على اللقب خلال أسبوع من المنافسة الشرسة.



وتلقى المتنزه أكثر من مليون صوت من جميع أنحاء العالم.



وقالت الحديقة إن المسابقة ترفع الوعي بالنظام البيئي والموائل لأكثر من ألفي دب بني في المنطقة، وتلفت الانتباه إلى المخاطر التي يواجهونها، مثل تغير المناخ.