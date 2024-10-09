 
الأربعاء 2024-10-09 05:05 م
 

"غريزر".. بطلة أسبوع "الدببة السمينة" في ألاسكا

الدبة البنية المعروفة باسم "128 غريزر"
الدبة البنية المعروفة باسم "128 غريزر"
الأربعاء، 09-10-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري-   للمرة الثانية على التوالي، توجت الدبة البنية المعروفة باسم "128 غريزر" بلقب بطلة أسبوع الدببة السمينة، متغلبة مرة أخرى على منافسها الأقرب "تشونك".

اضافة اعلان


ونشرت إدارة متنزه كاتماي الوطني في ألاسكا على موقع "إنستغرام" أمس الثلاثاء أن الدبة "غريزر" عملت بجد طوال الصيف، حيث رعت صغيراً وتناولت السلمون لتتمكن من قضاء فصل الشتاء بنجاح.


وحصلت "غريزر" على عدد كبير من الأصوات، أكثر من 71 ألف صوت، متفوقة بشكل كبير على أقرب منافس لها، الدب "تشونك"، الذي حصل على حوالي 30 ألف صوت.


يُقدر وزن "تشونك" بـ 550 كيلوغراماً، ويحمل ندبة بارزة على أنفه، وقد تنافس هذا الدب البالغ من العمر 20 عاماً عدة مرات من قبل، لكنه لم يفز بالمركز الأول حتى الآن.


ويمثل هذا العام المرة العاشرة التي ينظم فيها المتنزه الواقع في جنوب غرب ألاسكا هذه المسابقة، وتنافست ست إناث وستة ذكور على اللقب خلال أسبوع من المنافسة الشرسة.


وتلقى المتنزه أكثر من مليون صوت من جميع أنحاء العالم.


وقالت الحديقة إن المسابقة ترفع الوعي بالنظام البيئي والموائل لأكثر من ألفي دب بني في المنطقة، وتلفت الانتباه إلى المخاطر التي يواجهونها، مثل تغير المناخ.

 

24

 

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: حربنا مع إيران نيابة عن العالم الحر

علم ايران

عربي ودولي الكشف عن قاعدة سرية تطور فيها إيران صواريخ متقدمة

محمد عبده

فن ومشاهير فنان العرب..مسلسل جديد عن محمد عبده

تعبيرية

منوعات 6 أخطاء تجنبيها عند تنظيف مطبخك

سوزان نجم الدين

فن ومشاهير سوء تفاهم..سوزان نجم الدين تتراجع عن خطئها في الجزائر

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بتحسين خدمات "الأراضي" ووضع جدول زمني للتحول الرقمي

الصفدي والرئيس السيسي

أخبار محلية رسالة من الملك للسيسي: تنسيق مشترك لوقف التصعيد بالمنطقة

الدبة البنية المعروفة باسم "128 غريزر"

منوعات "غريزر".. بطلة أسبوع "الدببة السمينة" في ألاسكا



 


الأكثر مشاهدة