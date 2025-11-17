الإثنين 2025-11-17 10:57 ص
 

غزال يشعل فوضى داخل مدرسة في أوهايو (فيديو)

الإثنين، 17-11-2025 08:38 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدرسة أمهرست الإعدادية في ولاية أوهايو حادثًا غير متوقع ، بعدما اقتحم غزال نافذة الكافتيريا عند الساعة 7:20، بينما كان عدد محدود من الطلاب والموظفين يستعدون للإفطار. ورغم الفوضى التي أحدثها، لم تُسجَّل أي إصابات خطيرة، وكانت الممرضة متواجدة لتقديم المساعدة عند الحاجة.

وأظهرت كاميرات المراقبة ثلاثة غزلان تركض قرب المدرسة قبل أن يصطدم أحدها بالنافذة ويهبط فوق طاولة يجلس عليها أحد الأشخاص الذي ابتعد سريعًا. وانزلق الغزال عدة مرات على الأرضية الملساء خلال محاولته النهوض، ثم توجّه إلى ممر جانبي.


وبتعاون موظفي المدرسة وشرطة أوهايو، جرى محاصرة الغزال داخل الكافتيريا ثم على منصة المسرح قبل إخراجه بأمان من الباب الخلفي. وبسبب تعطل خدمة الإفطار، سُمِح للطلاب بتناول وجبتهم خلال الحصة الأولى.


مدير المدرسة أندرو هوفمان أشاد بهدوء الطلاب ونضجهم أثناء الحادث، ودعا أفراد المجتمع للتواصل مع الإدارة في حال وجود أي استفسارات.

 

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
