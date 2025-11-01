السبت 2025-11-01 12:23 م
 

غضب بعد اعتداء معلم على تلميذ في ريف حلب (صور)

السبت، 01-11-2025 08:13 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدرسة كفر حمرة الجنوبية في ريف حلب حادثة مروعة، بعدما أقدم معلم على ضرب طفل يبلغ 7 أعوام بشكل مبرح، إثر اتهامه بسرقة مبلغ 4 آلاف ليرة سورية، ما تسبب في إصابات خطيرة نقل على إثرها الطفل إلى مستشفى الرازي في حلب. وأكد الأطباء أن حالته مستقرة رغم تعرضه لكسور وجروح متعددة.

وذكرت مصادر أن المعلم استخدم أدوات مدرسية في الاعتداء، ما أدى إلى كسر في يد الطفل وكدمات في جسده، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا رسميًا في الحادثة.


بدورها، أعلنت مديرية تربية حلب إيقاف المعلم عن العمل فورًا، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي عنف داخل المدارس، وأن تحقيقًا موسعًا جارٍ لتحديد المسؤوليات.


الواقعة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بـتشديد الرقابة على المدارس ومنع تكرار حوادث العنف ضد الأطفال. وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من واقعة مشابهة في ريف دمشق، حين اعتدت مديرة مدرسة في داريا على عدد من الطلاب، ما أدى إلى إيقافها عن العمل أيضًا.

 


Image1_11202518744990966502.jpg

 

 


Image1_1120251887264999644.jpg 

ارم نيوز  

 
 
