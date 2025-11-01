غضب بعد اعتداء معلم على تلميذ في ريف حلب (صور)

وذكرت مصادر أن المعلم استخدم أدوات مدرسية في الاعتداء، ما أدى إلى كسر في يد الطفل وكدمات في جسده، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا رسميًا في الحادثة.
بدورها، أعلنت مديرية تربية حلب إيقاف المعلم عن العمل فورًا، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي عنف داخل المدارس، وأن تحقيقًا موسعًا جارٍ لتحديد المسؤوليات.
الواقعة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بـتشديد الرقابة على المدارس ومنع تكرار حوادث العنف ضد الأطفال. وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من واقعة مشابهة في ريف دمشق، حين اعتدت مديرة مدرسة في داريا على عدد من الطلاب، ما أدى إلى إيقافها عن العمل أيضًا.
