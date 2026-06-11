غوريلا غارقة في التفكير تثير الجدل وتُشعل مواقع التواصل - فيديو

ويُظهر المقطع غوريلا جالسة في وضعية تأمل لافتة، ما دفع المستخدمين إلى تشبيهها بحالة تفكير عميق بعد موقف عاطفي.
وتداولت منشورات معلومات تفيد بأن الغوريلا تُدعى "كييوماسا" وتعيش في حديقة حيوان هيغاشياما بمدينة ناغويا اليابانية، إلا أن بعض المستخدمين شككوا في صحة هذه المعلومات، ورجّح آخرون أن تكون الغوريلا الشهيرة "شاباني" أو أن يكون الفيديو معدلاً رقمياً.
ورغم الجدل حول حقيقة المقطع، انتشر على نطاق واسع وحظي بتعليقات ساخرة ربطت بين تعابير الغوريلا ومواقف إنسانية مألوفة.
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