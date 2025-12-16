فأر طليق يُثير الفوضى على متن رحلة جوية متجهة إلى جزيرة أروبا (فيديو)

الوكيل الإخباري- أثار فأر طليق حالة من القلق على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) خلال رحلة من أمستردام إلى جزيرة أروبا استغرقت نحو 10 ساعات، بعد رصده وهو يتحرك داخل مقصورة الركاب ويقفز بين الخزائن العلوية.

وأكدت الشركة أن الحادث نادر، ولا يُعرف كيف تسلل الفأر إلى الطائرة، مشيرة إلى أن الركاب بقوا هادئين وأن الحيوان لم يقترب من الطعام. وعلى إثر ذلك، تقرر إلغاء رحلة العودة المقررة لإخضاع الطائرة لتنظيف وتعقيم شاملين.



وأعربت KLM عن أسفها لما حدث، موضحة أنها وفرت إقامة مؤقتة للركاب المتضررين وعملت على تأمين رحلات بديلة لهم.





🎥 ©️Telegraaf A rat was spotted in the cabin of a #KLM flight from #Amsterdam to #Aruba and #Bonaire earlier this week. The incident occurred on a flight that departed Amsterdam and was en route across the Atlantic when passengers and crew noticed a large rat in the cabin.🎥 ©️Telegraaf pic.twitter.com/2apTAUU1W8 December 13, 2025