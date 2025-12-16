فأر طليق يُثير الفوضى على متن رحلة جوية متجهة إلى جزيرة أروبا (فيديو)

وأكدت الشركة أن الحادث نادر، ولا يُعرف كيف تسلل الفأر إلى الطائرة، مشيرة إلى أن الركاب بقوا هادئين وأن الحيوان لم يقترب من الطعام. وعلى إثر ذلك، تقرر إلغاء رحلة العودة المقررة لإخضاع الطائرة لتنظيف وتعقيم شاملين.
وأعربت KLM عن أسفها لما حدث، موضحة أنها وفرت إقامة مؤقتة للركاب المتضررين وعملت على تأمين رحلات بديلة لهم.
🎥 ©️Telegraaf pic.twitter.com/2apTAUU1W8
