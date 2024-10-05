فئران تلتهم رضيعاً حياً في أميركا.. والمحكمة تعاقب والده

ووفقًا لمكتب المدعي العام لمقاطعة فاندربيرج، قال المدعون إن الطفل كاد أن يموت بسبب فقدان الدم، وهو الآن مشوه بشكل دائم، وفق "نيويورك تايمز". \\وحُكم على الأب ديفيد شونابوم، 32 عامًا، يوم الأربعاء بالسجن لمدة 16 عامًا، في أقصى عقوبة في نطاق ما فعل، بعد أن أدانته هيئة محلفين الشهر الماضي بثلاث جرائم جنائية تتعلق بإهمال أطفاله وتعريضهم للخطر، حسبما ذكرت قناة فوكس 59.
قالت المدعية العامة ديانا مويرز في بيان صحفي: "هذه القضية مروعة، وسنعيش مع صور هذا الطفل إلى الأبد، لقد عاش الصغير في منزل مرعب تمامًا مع أشقائه وكلب أليف".
وقال ممثلو الادعاء إن منزل الأسرة الواقع في ساوث لينوود أفينيو، حيث يعيش أيضًا أشقاء الصبي الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات وأبناء عمومته الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات، كان في حالة يرثى لها، ومليئًا بالفئران ومليئًا بالفوضى والقمامة والحشرات وبراز الفئران.
لكن هجمة الفئران على الطفل لم تكن المرة الأولى التي تستهدف فيها الحشرات الأطفال في المنزل، إذ ذكر ممثلو الادعاء إن ثلاثة أطفال في المنزل تعرضوا للعض من قبل الفئران أثناء نومهم، وأضافوا أن إدارة خدمات الطفل في إنديانا قدمت المساعدة للمنزل لمعالجة مخاوف السلامة قبل هجمة الفئران المروعة على الطفل. وقال ممثلو الادعاء إن والد الطفل فشل في معالجة القضايا التي كانت ستوفر للأطفال بيئة آمنة للعيش فيها.
وقالت مويرز: "إنه لأمر صادم تمامًا للضمير أن يعيش أي شخص في هذه الظروف، ناهيك عن السماح لأطفاله وطفله وحيواناته بالعيش وسط القذارة المطلقة عندما لا يستطيعون مساعدة أنفسهم، من غير المتصور أيضًا كيف كان الفأر قادرًا على إلحاق مثل هذا الضرر بهذا الرضيع قبل أن يطلب والده المساعدة".
وأقرت والدة الطفل بالذنب الأسبوع الماضي بتهمة الإهمال الجنائي، وسيتم الحكم عليها في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما ذكرت قناة فوكس 59، فيمل على ثورمان بالسجن لمدة عامين تحت المراقبة في أبريل (نيسان).
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