فئران تلتهم رضيعاً حياً في أميركا.. والمحكمة تعاقب والده

الوكيل الإخباري- تم العثور على طفل أمريكي في عمر 6 شهور، في سريره مغطى بالدماء، بأكثر من 50 عضة فأر في جسده ووجهه وأطرافه - مع قضم أصابعه الصغيرة حتى العظم - عندما استجابت شرطة إيفانسفيل لما وصف باتصال من "بيت الرعب" في 13 سبتمبر (أيلول) 2023.



ووفقًا لمكتب المدعي العام لمقاطعة فاندربيرج، قال المدعون إن الطفل كاد أن يموت بسبب فقدان الدم، وهو الآن مشوه بشكل دائم، وفق "نيويورك تايمز". \\وحُكم على الأب ديفيد شونابوم، 32 عامًا، يوم الأربعاء بالسجن لمدة 16 عامًا، في أقصى عقوبة في نطاق ما فعل، بعد أن أدانته هيئة محلفين الشهر الماضي بثلاث جرائم جنائية تتعلق بإهمال أطفاله وتعريضهم للخطر، حسبما ذكرت قناة فوكس 59.



قالت المدعية العامة ديانا مويرز في بيان صحفي: "هذه القضية مروعة، وسنعيش مع صور هذا الطفل إلى الأبد، لقد عاش الصغير في منزل مرعب تمامًا مع أشقائه وكلب أليف".

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وكان تفشي الفئران قيد التحقيق من قبل إدارة خدمات الطفل في إنديانا. واعتقلت الشرطة شونابوم وزوجته أنجيل رينيه شونابوم، 29 عامًا، وشقيقتها ديلانيا ثورمان، بعد أن اتصل الأب برقم 911 للإبلاغ عن أن ابنه الرضيع مغطى بالدماء ومصاب بجروح خطيرة من قبل الفئران داخل مسكنهم. وتم نقل الطفل المنكوب جواً إلى مستشفى في إنديانابوليس حيث تم علاجه ونقل دم له، بعد أن انخفضت درجة حرارة جسمه إلى 93.5 درجة، وفقًا لسجلات الشرطة. قالت السلطات إن الطفل عانى من أشد الإصابات، منها صدمة في يده اليمنى - حيث فقد كل إصبع وإبهام لحمًا، مما أدى إلى كشف العظام في جميع أطراف الأصابع الخمسة.



وقال ممثلو الادعاء إن منزل الأسرة الواقع في ساوث لينوود أفينيو، حيث يعيش أيضًا أشقاء الصبي الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات وأبناء عمومته الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات، كان في حالة يرثى لها، ومليئًا بالفئران ومليئًا بالفوضى والقمامة والحشرات وبراز الفئران.



لكن هجمة الفئران على الطفل لم تكن المرة الأولى التي تستهدف فيها الحشرات الأطفال في المنزل، إذ ذكر ممثلو الادعاء إن ثلاثة أطفال في المنزل تعرضوا للعض من قبل الفئران أثناء نومهم، وأضافوا أن إدارة خدمات الطفل في إنديانا قدمت المساعدة للمنزل لمعالجة مخاوف السلامة قبل هجمة الفئران المروعة على الطفل. وقال ممثلو الادعاء إن والد الطفل فشل في معالجة القضايا التي كانت ستوفر للأطفال بيئة آمنة للعيش فيها.