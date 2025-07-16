الأربعاء 2025-07-16 02:09 ص
 

فاجعة في زفة عُرس .. مصرع 4 وإصابة 15 في حادث مؤلم بمصر

حادث طريق ديروط في محافظة أسيوط جنوب القاهرة
حادث طريق ديروط في محافظة أسيوط جنوب القاهرة
 
الأربعاء، 16-07-2025 12:38 ص
الوكيل الإخباري-   لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 15 آخرون بجروح وكسور متفاوتة، في حادث مروع بمحافظة أسيوط جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيلة وأخرى ربع نقل بسيارة ملاكي.اضافة اعلان


وقع الحادث مساء الثلاثاء على طريق ديروط السريع، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيلة وأخرى ربع نقل بسيارة ملاكي ضمن موكب زفة عُرس.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع التصادم، وتبيّن من المعاينة الأولية أن سيارة نقل ثقيل فقدت السيطرة، مما أدى إلى اصطدامها بعدة سيارات مشاركة في حفل زفاف، بما في ذلك سيارة ملاكي كانت تقل عددًا من المدعوين.

وعملت سيارات الإسعاف على نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، بينما أُحيل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وسط جهود مكثفة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وأكدت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة وعدم الانتباه من قائد سيارة النقل، مع وجود تقارير متضاربة حول حالة الطريق وسوء الإضاءة في المنطقة. وأصدرت النيابة العامة تعليماتها بفتح تحقيق موسّع للوقوف على ملابسات الحادث، مع استدعاء شهود عيان وفحص السائقين المعنيين.

ودعت السلطات الأمنية إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور، خاصة على الطرق السريعة، لتجنّب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وتُعد حوادث الطرق من التحديات الكبرى في مصر، حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وقوع أكثر من 50 ألف حادث مروري سنويًا، يُسفر عن آلاف الوفيات والإصابات.

وتشكل محافظة أسيوط، بسبب شبكة طرقها الزراعية والصحراوية، نقطة ساخنة لحوادث التصادم، خاصة على الطرق السريعة مثل محور ديروط والطريق الصحراوي الغربي.

وفي عام 2024، سجلت أسيوط أكثر من 1200 حادث مروري، أسفرت عن مئات الضحايا، وفقًا لتقرير صادر عن مديرية أمن أسيوط.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ف

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة ستواجه الصين بطريقة ودية للغاية

حادث طريق ديروط في محافظة أسيوط جنوب القاهرة

منوعات فاجعة في زفة عُرس .. مصرع 4 وإصابة 15 في حادث مؤلم بمصر

ل

عربي ودولي ترامب يهاجم السيناتور شيف ويتهمه بـ"الاحتيال"

تعبيرية

أخبار محلية ضخ حصة مياه إضافية لعدد من مناطق لواء المزار الشمالي

ل

طب وصحة متى يكون طنين الأذن خطيرا؟

بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد

عربي ودولي في خطوة نحو العدالة .. فرنسا تطالب بتحديد موقع بشار وماهر الأسد

ل

طب وصحة مدة المشي المطلوبة للوقاية من آلام الظهر المزمنة

ا

أسواق ومال انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي بأكثر من 400 نقطة



 
 





الأكثر مشاهدة