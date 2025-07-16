فاجعة في زفة عُرس .. مصرع 4 وإصابة 15 في حادث مؤلم بمصر

وقع الحادث مساء الثلاثاء على طريق ديروط السريع، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيلة وأخرى ربع نقل بسيارة ملاكي ضمن موكب زفة عُرس.
وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع التصادم، وتبيّن من المعاينة الأولية أن سيارة نقل ثقيل فقدت السيطرة، مما أدى إلى اصطدامها بعدة سيارات مشاركة في حفل زفاف، بما في ذلك سيارة ملاكي كانت تقل عددًا من المدعوين.
وعملت سيارات الإسعاف على نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، بينما أُحيل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وسط جهود مكثفة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.
وأكدت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة وعدم الانتباه من قائد سيارة النقل، مع وجود تقارير متضاربة حول حالة الطريق وسوء الإضاءة في المنطقة. وأصدرت النيابة العامة تعليماتها بفتح تحقيق موسّع للوقوف على ملابسات الحادث، مع استدعاء شهود عيان وفحص السائقين المعنيين.
ودعت السلطات الأمنية إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور، خاصة على الطرق السريعة، لتجنّب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
وتُعد حوادث الطرق من التحديات الكبرى في مصر، حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وقوع أكثر من 50 ألف حادث مروري سنويًا، يُسفر عن آلاف الوفيات والإصابات.
وتشكل محافظة أسيوط، بسبب شبكة طرقها الزراعية والصحراوية، نقطة ساخنة لحوادث التصادم، خاصة على الطرق السريعة مثل محور ديروط والطريق الصحراوي الغربي.
وفي عام 2024، سجلت أسيوط أكثر من 1200 حادث مروري، أسفرت عن مئات الضحايا، وفقًا لتقرير صادر عن مديرية أمن أسيوط.
روسيا اليوم
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