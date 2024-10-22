فاجعة هزت الهند.. أنثى أسد تفترس طفلاً

الوكيل الإخباري- لقي طفل صغير عمره 5 أعوام حتفه على يد أنثى أسد في منطقة أمريلي بولاية غوجارات، شمال غربي الهند، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة برس ترست أوف إنديا الهندية، نقلاً عن مسؤول في الغابات.

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ونقلت صحيفة "ناشيونال هيرالد" الإلكترونية الهندية، عن مسؤول الغابات جي إل فاجيلا، قوله إن الطفل كان يلعب خارج كوخه في منطقة زراعية بقرية نافي جيكادري، مساء أمس الاثنين، عندما هاجمته اللبؤة واصطحبته بعيدًا عن العيون.



وأضاف المسؤول إن الضحية يعود لأب وأم من عمال الزراعة، وقال إنه بعد عملية بحث مكثف قام بها السكان المحليون وموظفو إدارة الغابات في المنطقة، تم العثور على الجثة وإرسالها إلى المستشفى.



وقال فاجيلا أيضاً إن السلطات المسؤولة تبذل جهودًا للقبض على اللبؤة المفترسة. يُشار إلى أن ولاية غوجارات هي المأوى الوحيد للأسود الآسيوية، وبحسب آخر تعداد أجرته إدارة الغابات، نما عددها بشكل كبير من 284 في عام 1990 إلى 674 في عام 2020.