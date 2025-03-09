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فتى هندي يدخل موسوعة غينيس بسبب كثافة شعر وجهه - صور

الشاب الهندي لاليت باتيدار
الشاب الهندي لاليت باتيدار
 
الأحد، 09-03-2025 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   سجّل شاب هندي يبلغ من العمر 18 عامًا اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحب أكثر شعر وجه كثافة بين الذكور.اضافة اعلان


دخل الشاب الهندي لاليت باتيدار، البالغ من العمر 18 عامًا، موسوعة غينيس بسبب كثافة شعر وجهه، حيث يحمل الرقم القياسي بـ 201.72 شعرة لكل سنتيمتر مربع، مما يعني أن أكثر من 95% من وجهه مغطى بالشعر.

ووفقًا لموسوعة غينيس، يعدّ باتيدار واحدًا من حوالي 50 حالة موثقة فقط حول العالم منذ العصور الوسطى مصابة بحالة طبية نادرة تُعرف باسم فرط الشعر، والتي تُسمى غالبًا "متلازمة الذئب".

وفي مقطع فيديو، تحدث الشاب عن التحديات التي واجهها، خاصة خلال سنوات دراسته الأولى، حيث قال:"الأيام القليلة الأولى لم تكن جيدة، لأن زملائي في الفصل كانوا خائفين من مظهري، لكن مع مرور الوقت، بدأوا يرون ما هو أبعد من شعر وجهي."

وأضاف:"عندما بدأوا في التعرف عليّ والتحدث معي، أدركوا أنني لست مختلفًا عنهم كثيرًا. قد أبدو مختلفًا من الخارج، لكنني لست مختلفًا من الداخل."

وأشار باتيدار إلى أن بعض الناس لا يعاملونه بلطف، لكنها مواقف نادرة، إذ أن معظم الناس يعاملونه بلطف واحترام. كما أكد لموسوعة غينيس أنه يحب مظهره ولا يريد تغييره.

ورغم أن البعض قد يرى مظهره غير عادي، فقد حظي بدعم وتشجيع دائم من عائلته. ومع أحلامه بالسفر حول العالم واستكشاف الثقافات المختلفة، يظل فخورًا بنفسه وبتميزه.


روسيا اليوم 
 
 
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