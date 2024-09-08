فرح مغربي ينتهي بالطلاق.. العروس ترفض تلبية رغبة عريسها أمام المدعوين

وفي تفاصيل الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، روت "فتيحة"، وهي سيدة تعمل في مجال تزيين العرائس، قصة طلاق غريبة شهدتها عن قرب.
وأوضحت فتيحة أن العريس، وهو من أصول أمازيغية، أصر على أن ترتدي عروسه الزي التقليدي الأمازيغي في حفل الزفاف، كونه يعكس تراثهم وثقافتهم.
غير أن العروس رفضت هذا الطلب بحجة أن الزي التقليدي "لم يعد عصريًا"، وفضلت ارتداء أزياء أكثر حداثة.
هذا الرفض أثار غضب العريس وأسرته، مما أدى إلى تصعيد الخلاف وتبادل الاتهامات.
وبعد أن هدد العريس بتركها إذا أصرت على موقفها، تشبثت العروس برفضها، ما دفعه إلى اتخاذ قرار مفاجئ بإنهاء الزواج ومغادرة حفل الزفاف.
أثار هذا الحادث موجة من التعليقات المتباينة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أيد البعض موقف العريس، مؤكدين أهمية الحفاظ على التقاليد والثقافة، فيما اعتبر آخرون أن سبب الطلاق تافه وغير مقبول، وأن العروس لها الحق في اختيار زيها.
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