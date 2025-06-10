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فرق إنقاذ أسترالية تبحث عن حوت أحدب.. ما القصة؟ (فيديو)

غا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 10:46 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت فرق الإنقاذ البحرية في أستراليا عملية بحث مكثفة قبالة الساحل الشرقي للبلاد، بعد رصد حوت أحدب يعاني من صعوبة في السباحة بسبب حبل عالق بجسده جنوب ميناء سيدني.

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وأظهرت صور جوية الحوت وهو يجر عوامة مربوطة بحبل طويل، يُعتقد أنه علق بها بعد اصطدامه بمعدات صيد في عمق البحر. ويواجه الحوت صعوبة في الغوص، ما يثير مخاوف على حياته.


وقالت بيب جيكوبس، المتحدثة باسم منظمة ORRCA المعنية بإنقاذ الحيتان، إن الحوت يبدو مرهقًا وصغير الحجم (يُقدّر طوله بنحو 8 أمتار)، وقد يكون الحبل قد التف حول الزعنفة الصدرية، ما يفسّر حركاته غير المنتظمة.


وأكدت المنظمة استمرار جهود التتبع والإنقاذ، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية إذا لم يتم تحريره في أقرب وقت ممكن.

 

 

 

 

فوشيا 

 
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