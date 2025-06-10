فرق إنقاذ أسترالية تبحث عن حوت أحدب.. ما القصة؟ (فيديو)

وأظهرت صور جوية الحوت وهو يجر عوامة مربوطة بحبل طويل، يُعتقد أنه علق بها بعد اصطدامه بمعدات صيد في عمق البحر. ويواجه الحوت صعوبة في الغوص، ما يثير مخاوف على حياته.
وقالت بيب جيكوبس، المتحدثة باسم منظمة ORRCA المعنية بإنقاذ الحيتان، إن الحوت يبدو مرهقًا وصغير الحجم (يُقدّر طوله بنحو 8 أمتار)، وقد يكون الحبل قد التف حول الزعنفة الصدرية، ما يفسّر حركاته غير المنتظمة.
وأكدت المنظمة استمرار جهود التتبع والإنقاذ، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية إذا لم يتم تحريره في أقرب وقت ممكن.
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