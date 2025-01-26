فرق الطوارئ في ولاية يوتا الأمريكية تكافح حريقا هائلا في مجمع سكني - فيديو

وتوسع الحريق بسرعة مسببا تصاعد ألسنة لهب ضخمة وسحب كثيفة من الدخان في الهواء، وقد طالبت فرق الطوارئ السكان بتجنب المنطقة تحسبا لتفاقم الوضع.
وأشارت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه تواجدت طواقم طوارئ عديدة في موقع الحريق الكبير الذي اندلع في مجمع سكني.
وفي الأيام الماضية شهدت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر الأزمات والكوارث الطبيعية حيث اندلعت الحرائق في مساحات كبيرة من ولاية كاليفورينا والتي تركزت في منطقة لوس أنجلوس، وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في وقت سابق أن حرائق لوس أنجلوس قد تكون أسوأ كارثة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الدمار والتكاليف.
BREAKING: Numerous emergency crews on the scene Battling a significant fire at a apartment complex that is under construction #Ogden #Utah— ArtificialTraderMind🇺🇸 (@ATM_TradingNews) January 26, 2025
Currently, numerous emergency crews are on the scene of a significant fire in Ogden, Utah. The fire broke out at an apartment complex… pic.twitter.com/VJqz3TcvGL
روسيا اليوم
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