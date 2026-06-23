فرنسا.. الحر يودي بحياة 40 شخصاً - فيديو

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة دفع أعداداً كبيرة من الأشخاص إلى التوجه نحو المسطحات المائية، ما أدى إلى زيادة حوادث الغرق خلال الأيام الماضية.
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