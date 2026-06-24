فرنسا تحت الحر الشديد.. والظلام يعم اّلاف المنازل

11:34 ص

الوكيل الإخباري- تسببت موجة حر قياسية تضرب أوروبا في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 68 ألف منزل غرب فرنسا، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنته السلطات الفرنسية. اضافة اعلان





وأوضحت السلطات الفرنسية أن الانقطاع نتج عن تأثر أحد محولات شبكة الكهرباء بارتفاع درجات الحرارة في إقليم فينيستير الساحلي.



وأكدت أن الحادث مرتبط مباشرة بالظروف المناخية القاسية، ولم يسفر عن أي إصابات.









