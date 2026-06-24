فرنسا تحت الحر الشديد.. والظلام يعم اّلاف المنازل

وأوضحت السلطات الفرنسية أن الانقطاع نتج عن تأثر أحد محولات شبكة الكهرباء بارتفاع درجات الحرارة في إقليم فينيستير الساحلي.
وأكدت أن الحادث مرتبط مباشرة بالظروف المناخية القاسية، ولم يسفر عن أي إصابات.
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