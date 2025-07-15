الثلاثاء 2025-07-15 07:59 م
 

فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء

فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء
فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء
 
الثلاثاء، 15-07-2025 07:20 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن الحكومة ستفرض في عام 2026 ضرائب إضافية على المواطنين الفرنسيين الأكثر ثراء لتقليص العجز في الميزانية.اضافة اعلان


وقال بايرو أثناء عرض مشروع قانون الميزانية لعام 2026: "على الجميع بذل الجهد.. لكننا سنعمل وفق مبدأ: من يحصل على أقل يدفع أقل، ومن يحصل على أكثر يدفع أكثر. سنقدم ما يسمى بمساهمة التضامن لأصحاب الدخول الأعلى".

كما اقترح بايرو تحويل يومي عطلة إلى أيام عمل. وأضاف: "نحن بحاجة إلى العمل أكثر. أقترح إلغاء يومي عطلة: مثلًا يوم عطلة الاثنين الذي يكون عيد الفصح ويوم عطلة النصر 8 مايو.. إلغاؤهما سيجلب مليارات اليوروهات للخزينة"، مشيرًا إلى أنه "مستعد للنظر في خيارات أخرى".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن البلاد ستتخلى في عام 2026 عن ربط المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية بالتضخم.

وأكد أن المعاشات والمدفوعات الاجتماعية الأخرى لن تشهد زيادة مقارنة بعام 2025، ولن يتم ربطها بمعدل التضخم.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بحيرة القرعون الاصطناعية في البقاع اللبناني

عربي ودولي لبنان في مواجهة عطش غير مسبوق .. أسوأ جفاف يضرب البلاد منذ عقود

ب

عربي ودولي استطلاع رأي: أكثر من نصف الأمريكيين لا يؤيدون أداء ترامب

مشهد عام للعاصمة عمّان

اقتصاد محلي إيرادات الأردن تتجاوز 4 مليارات دينار في 5 أشهر.. والمالية تتوقع تراجع الدين العام

ا

أخبار محلية الاتحاد الوطني الأردني يبحث ملفات التعليم والمطالب الشعبية في اجتماع مكتبه السياسي

ل

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة العقوبات الـ 18 ضد روسيا

فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء

منوعات فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء

ل

أخبار محلية شخصيات فلسطينية تثمن موقف الملك في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بفلسطين

ل

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز النمو الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة