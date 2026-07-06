فرنسا.. سرقة مجوهرات بـ4 ملايين يورو من متحف "لاليك"

الوكيل الإخباري- تعرض متحف لاليك للزجاج الفاخر شمال شرقي فرنسا، لعملية سرقة استهدفت مجوهرات تُقدَّر قيمتها بنحو 4 ملايين يورو.

اضافة اعلان



ووفقًا لصحيفة Le Parisien الفرنسية، اقتحم لصوص ملثمون المتحف بعد خلع أحد الأبواب، وحطموا ست واجهات عرض، قبل أن يسرقوا 20 قطعة مجوهرات كريستالية.