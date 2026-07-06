فرنسا.. سرقة مجوهرات بـ4 ملايين يورو من متحف "لاليك"

ووفقًا لصحيفة Le Parisien الفرنسية، اقتحم لصوص ملثمون المتحف بعد خلع أحد الأبواب، وحطموا ست واجهات عرض، قبل أن يسرقوا 20 قطعة مجوهرات كريستالية.
وأعلن المتحف إغلاق أبوابه مؤقتًا لتقييم الأضرار وتعزيز الإجراءات الأمنية، فيما باشرت السلطات التحقيق، وتراجع تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتورطين.
-
أخبار متعلقة
-
أمريكا.. إعصار فائق يجتاح جزيرة روتا ويهدد الحياة
-
مصر .. خلاف بين أطفال ينتهي بمأساة تهز إحدى قرى قنا
-
طريقة خاطئة لتناول الآيس كريم في الحر
-
خلل في الألعاب النارية يحوّل احتفالًا إلى رعب في أمريكا - فيديو
-
أمريكا.. عشاء في الهواء أثناء السقوط الحر من 13 ألف قدم
-
إندونيسيا.. واقعة سرقة تنتهي بمشهد ساخر يثير الجدل - فيديو
-
أمريكا.. 66 شطيرة تمنح تشيستنات اللقب
-
اليمن.. صواعق رعدية تودي بحياة 6 أشخاص