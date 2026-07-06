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فرنسا.. سرقة مجوهرات بـ4 ملايين يورو من متحف "لاليك"

صشي
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 08:21 ص

الوكيل الإخباري-   تعرض متحف لاليك للزجاج الفاخر شمال شرقي فرنسا، لعملية سرقة استهدفت مجوهرات تُقدَّر قيمتها بنحو 4 ملايين يورو.

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ووفقًا لصحيفة Le Parisien الفرنسية، اقتحم لصوص ملثمون المتحف بعد خلع أحد الأبواب، وحطموا ست واجهات عرض، قبل أن يسرقوا 20 قطعة مجوهرات كريستالية.


وأعلن المتحف إغلاق أبوابه مؤقتًا لتقييم الأضرار وتعزيز الإجراءات الأمنية، فيما باشرت السلطات التحقيق، وتراجع تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتورطين.

 
 


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