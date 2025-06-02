فرنسا .. 5 رصاصات تنهي حياة تونسي على يد جاره الفرنسي

وتمكن عناصر الدرك من إلقاء القبض عليه بعدما لاذ بالفرار على متن سيارة، على مسافة غير بعيدة من مكان الواقعة، بعد تلقيهم بلاغاً من شريكة حياة المشتبه به البالغ 53 سنة.
وأوضح المدعي العام في دراغينيان (جنوب شرق) بيار كوتينييه، أنه تم العثور على عدة أسلحة في سيارته من بينها مسدس آلي وبندقية صيد ومسدس.
وأضاف أن هوية القتيل الذي يُحتمل أن يكون في الخامسة والثلاثين، وتونسي الجنسية، لم تؤكد بعد، أما الضحية الذي أُصيب في يده ويبلغ من العمر 25 عاماً، فهو تركي الجنسية تم نقله إلى المستشفى في بلدة فريجوس القريبة (جنوب شرق).
وأفاد مصدر آخر أن القتيل أُصيب بخمس رصاصات.
وقال المدعي العام في بيان إن المشتبه به وهو من هواة الرماية الرياضية، نشر مقطعي فيديو يتضمنان محتوى عنصرياً وكراهية على حساب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد هجومه.
روسيا اليوم
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