فريق طبي سعودي يُنقذ حياة حاج إيراني خلال اللحظات الحرجة - صورة

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الحاج وصل إلى قسم الطوارئ بمدينة الملك عبد الله الطبية وهو يعاني من ألم صدري حاد، وتم تقييم حالته فوراً واتخاذ قرار بالتدخل الجراحي العاجل.
وأشار البيان إلى أن نجاح العملية يعود لتطبيق بروتوكولات الرعاية العاجلة ضمن نموذج الرعاية الصحية في المملكة، حيث ساعدت الكوادر الوطنية المؤهلة والتجهيزات المتقدمة في إنقاذ حياة المريض بكفاءة عالية.
الحالة الصحية للحاج مستقرة حالياً، ويتوقّع أن ينضم لحملته خلال الأيام المقبلة لاستكمال مناسكه، في خطوة تُجسّد الجهود السعودية المستمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية خلال موسم الحج.
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