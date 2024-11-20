فشل صاروخ ستارشيب العملاق التابع لـ"سبايس إكس" بالعودة لمنصته

وبحسب صحيفة ميامي تايمز، فإنه خلافا للتجربة الخامسة التي جرت الشهر الماضي ونجح خلالها الصاروخ الأقوى في العالم في العودة إلى منصته في مناورة معقّدة تمكّنت خلالها الأذرع الميكانيكية من إعادة تثبيته في موقعه، اختارت شركة ماسك هذه المرة أن يهبط صاروخها المخصص للقيام برحلات إلى القمر والمريخ في البحر.
بترا
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