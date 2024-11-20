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فشل صاروخ ستارشيب العملاق التابع لـ"سبايس إكس" بالعودة لمنصته

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 20-11-2024 10:09 ص
الوكيل الإخباري-   انطلق صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لشركة "سبايس إكس"، أمس الثلاثاء، من ولاية تكساس تحت أنظار رئيس الشركة إيلون ماسك والرئيس المنتخب دونالد ترامب، في رحلة تجريبية جديدة فشل خلالها في العودة إلى منصته وهبط بدلا من ذلك في البحر.اضافة اعلان


وبحسب صحيفة ميامي تايمز، فإنه خلافا للتجربة الخامسة التي جرت الشهر الماضي ونجح خلالها الصاروخ الأقوى في العالم في العودة إلى منصته في مناورة معقّدة تمكّنت خلالها الأذرع الميكانيكية من إعادة تثبيته في موقعه، اختارت شركة ماسك هذه المرة أن يهبط صاروخها المخصص للقيام برحلات إلى القمر والمريخ في البحر.

بترا
 
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