فضل يوم عرفة .. أفضل ما يُقال في هذا اليوم المبارك

الوكيل الإخباري- يوم عرفة من أعظم الأيام في الإسلام، وصيامه يُكفّر ذنوب سنة قبلها وبعدها، والدعاء فيه مستجاب بإذن الله.



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يُعتبر يوم عرفة من أيام الأشهر الحُرُم، التي حدَّدها الله تعالى بقوله: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ" [سورة التوبة: 39].



هذه الأشهر الحُرُم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم، ورجب، ويُعدّ يوم عرفة من أيام ذي الحجة. كما يأتي يوم عرفة ضمن أشهر الحج التي ذكرها الله في كتابه العزيز بقوله: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ" [سورة البقرة: 197]، وهي: شوّال، وذو القعدة، وذو الحجة.

فضل يوم عرفة

ويوم عرفة هو أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها، حيث قال: "لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ" [سورة الحج: 28]، وقد أوضح ابن عباس رضي الله عنهما أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة.



وقد أقسم الله تعالى في القرآن بيوم عرفة لأنه من الأيام العشر التي أكّدها بقوله: "وَلَيَالٍ عَشْرٍ" [سورة الفجر: 2]، وفسَّر ابن عباس رضي الله عنهما هذه العشر بأنها عشر ذي الحجة، وهو ما أيّده ابن كثير.

صيام يوم عرفة

من فضائل يوم عرفة أن صيامه يُكفّر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، إذ يُحتسب عند الله تعالى كفّارة لما قبل ويعقب هذا اليوم من ذنوب.



ومع ذلك، يُكره صيام يوم عرفة على الحُجّاج إذا كان يؤدي إلى مشقة في أداء مناسك الوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم من الحج.



وقد ورد في الحديث الشريف عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" [رواه مسلم].

دعاء يوم عرفة





يُستحب الدعاء يوم عرفة، فهو من أفضل أيام الدعاء عند الله تعالى، فقد روى الترمذي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، له الْمَلِكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" [رواه الترمذي].



ومن أشهر الأدعية في هذا اليوم: "اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار، ربّ اغفر وارحم، واعفُ عمّا تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم".



ويُعدّ ذكر: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" من أفضل الأذكار في يوم عرفة، بالإضافة إلى الاستغفار، وحسن التأدب مع الله، والابتسام في وجه المؤمنين.