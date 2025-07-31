فقاعات وتقشر الطلاء.. أسباب شائعة ونصائح فعّالة لتجنبها

أبرز أسباب فقاعات وتقشر الطلاء:
سوء التحضير: طلاء جدار متّسخ أو رطب دون تنظيف وصنفرة واستخدام طبقة أساس يؤدي لظهور الفقاعات.
عدم جفاف المعجون: الطلاء فوق معجون لم يجف تمامًا يمنع خروج الرطوبة، مما يسبب فقاعات واضحة.
الطلاء في أجواء رطبة: درجات الحرارة والرطوبة العالية تضعف التصاق الطلاء، خاصة في فصل الصيف.
تطبيق طبقات كثيرة بسرعة: وضع طبقات متتالية دون انتظار الجفاف الكامل لكل واحدة يؤدي إلى تراكم الرطوبة تحت الطلاء.
رطوبة خفية خلف الجدران: تسربات أو فيضانات سابقة قد تترك رطوبة غير مرئية تسبب تمدد الطلاء وظهور الفقاعات.
كيف تتجنب المشكلة؟
افحص الجدار للتأكد من خلوّه من الرطوبة (يمكن استخدام جهاز لقياس الرطوبة).
نظّف الجدران جيدًا وصنفرها قبل الطلاء.
استخدم طبقة أساس لضمان التصاق أفضل للطلاء.
اختر نوع الطلاء المناسب وتأكد من توافقه مع الطلاء السابق الموجود على الجدار.
اتبع إرشادات الشركة المصنعة بخصوص أوقات الجفاف بين الطبقات.
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