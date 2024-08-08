 
الخميس 2024-08-08 10:04 ص
 
 

فقدان عائلة بأكملها في ألاسكا.. انقلب قاربهم في المياه المتجمدة

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 08-08-2024 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   اختفت عائلة بأكملها في البحر بعدما انقلب القارب الذي كان أفرادها على متنه وغرق قبالة سواحل ألاسكا في المياه المتجمدة.

وفي التفاصيل، كان كل من ماري وديفيد ماينارد بالإضافة إلى ابنيهما كولتون وبرانتلي، على متن قارب مع 4 آخرين يوم السبت عندما غمرتهم المياه مساءً، وفقًا لـ"ترافيس ماغي" من خفر السواحل.

وتمكنت فرق الإنقاذ من مساعدة الأربعة الآخرين الذين كانوا على متن القارب، وما زال عمل خفر السواحل مستمرا للبحث عن العائلة المفقودة.

ومنذ ذلك الحين، تبحث قوات خفر السواحل في المياه قبالة سواحل ألاسكا، عن العائلة القادمة من تكساس، ولكنها لا تزال مفقودة حتى الآن.

 

 لبنان 24 

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