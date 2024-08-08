فقدان عائلة بأكملها في ألاسكا.. انقلب قاربهم في المياه المتجمدة

وفي التفاصيل، كان كل من ماري وديفيد ماينارد بالإضافة إلى ابنيهما كولتون وبرانتلي، على متن قارب مع 4 آخرين يوم السبت عندما غمرتهم المياه مساءً، وفقًا لـ"ترافيس ماغي" من خفر السواحل.
وتمكنت فرق الإنقاذ من مساعدة الأربعة الآخرين الذين كانوا على متن القارب، وما زال عمل خفر السواحل مستمرا للبحث عن العائلة المفقودة.
ومنذ ذلك الحين، تبحث قوات خفر السواحل في المياه قبالة سواحل ألاسكا، عن العائلة القادمة من تكساس، ولكنها لا تزال مفقودة حتى الآن.
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