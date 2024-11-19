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فك لغز اختفاء زوجين في جبال المغرب

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 02:49 م

الوكيل الإخباري- تمكّنت السلطات المغربية من العثور على رجل وزوجته، الاثنين، بعد رحلة بحث شاقة استمرت 4 أيام، بعدما حاصرتهما الثلوج الكثيفة في منطقة جبلية وعرة بين إقليمي تنغير وأزيلال.

وكان الثنائي (مغربي وزوجته الألمانية) قد اختفيا منذ مساء الجمعة الماضي، خلال رحلة استكشافية في المنطقة الجبلية، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من السلطات المغربية وتعبئة فرق الإنقاذ.

وباشرت السلطات، فور تلقي بلاغ الاختفاء، عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، بمساعدة أصدقاء المفقودين، رغم صعوبة الظروف المناخية وكثافة تساقط الثلوج والأمطار، وفقاً لـ"هسبريس".

وجرت عملية الإنقاذ بواسطة مروحية تابعة للشرطة، حيث نقلت الزوجين إلى مدينة أزيلال لتلقي الإسعافات الضرورية، بعد أن حاصرتهما الثلوج الكثيفة وحالت دون تمكنهما من مواصلة رحلتهما أو العودة إلى نقطة البداية.

يذكر أن المنطقة التي اختفى فيها الزوجان معروفة بتضاريسها الوعرة وجمالها الطبيعي الخلاب، لكنها تشكل تحدياً كبيراً للمتنزهين، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية."

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