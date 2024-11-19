فك لغز اختفاء زوجين في جبال المغرب

وكان الثنائي (مغربي وزوجته الألمانية) قد اختفيا منذ مساء الجمعة الماضي، خلال رحلة استكشافية في المنطقة الجبلية، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من السلطات المغربية وتعبئة فرق الإنقاذ.
وباشرت السلطات، فور تلقي بلاغ الاختفاء، عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، بمساعدة أصدقاء المفقودين، رغم صعوبة الظروف المناخية وكثافة تساقط الثلوج والأمطار، وفقاً لـ"هسبريس".
وجرت عملية الإنقاذ بواسطة مروحية تابعة للشرطة، حيث نقلت الزوجين إلى مدينة أزيلال لتلقي الإسعافات الضرورية، بعد أن حاصرتهما الثلوج الكثيفة وحالت دون تمكنهما من مواصلة رحلتهما أو العودة إلى نقطة البداية.
يذكر أن المنطقة التي اختفى فيها الزوجان معروفة بتضاريسها الوعرة وجمالها الطبيعي الخلاب، لكنها تشكل تحدياً كبيراً للمتنزهين، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية."
-
أخبار متعلقة
-
قدّم سيرتك الذاتية لتأكلها.. أغلى وجبة في العراق تثير ضجة
-
طحالب سامة تثير القلق بعد ظهورها على "المحار المستزرع" في الفلبين
-
سرقة شاحنة ومركبة "كوادرو" من مزرعة للملوك البريطانيين
-
رغم إيقاف تشغيلها.. 4 أجهزة تسحب كهرباء منزلك دون أن تشعر
-
رصد أول حالة انقراض معروف للطيور من أوروبا
-
فاتورة طعام بمطعم الشيف بوراك في مصر تثير جدلاً واسعاً.. ما القصة؟
-
بسبب رسوبه .. طالب يفتك بـ 8 ويصيب 17 في مدينة ووشي الصينية
-
بينهم 6 من أسرة واحدة .. وفاة 10 في حادث مروري جنوب صنعاء