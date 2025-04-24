فلتر القهوة ليس للقهوة فقط! استخدامات مدهشة له في المنزل

☕ 1. تغليف الأطعمة الدهنية
فلتر القهوة مثالي لامتصاص الزيوت الزائدة من الأطعمة المقلية مثل البطاطا أو الدجاج، بفضل قدرته العالية على الامتصاص.
🧼 2. تنظيف الزجاج والمرايا
استخدمه بدلًا من المناديل الورقية لتنظيف المرايا والزجاج بدون أن يترك أثراً أو وبرًا. فقط رشه ببخاخ التنظيف وامسح.
🧴 3. تصفية الزيوت أو المرق
هل تحتاج لتصفية زيت الطهي من بقايا الطعام؟ ضع فلتر القهوة فوق وعاء وصب الزيت ببطء لتصفية الشوائب.
💎 4. حفظ المجوهرات الصغيرة
يمكن استخدامه ككيس مؤقت لحفظ المجوهرات أو القطع الصغيرة داخل حقيبة السفر أو الدرج، لتجنب ضياعها.
🕯️ 5. امتصاص الروائح الكريهة
ضع القليل من صودا الخبز داخل فلتر القهوة واربِطه برباط مطاطي. ضعه في الأحذية، الأدراج أو الثلاجة لامتصاص الروائح.
🌱 6. بطانة لأحواض الزرع
استخدمه كبطانة أسفل أصيص النباتات لمنع تسرب التربة من فتحات التصريف مع السماح للماء بالجريان.
💡 7. منظف لشاشات الهواتف والكمبيوتر
بفضل نعومته وخلوه من الوبر، يمكن لفلتر القهوة تنظيف الشاشات دون خدشها أو ترك أثر.
🧁 8. تقديم المخبوزات
استخدمه كبطانة أنيقة لتقديم الكعك أو البسكويت، أو حتى كغلاف بسيط للهدايا الصغيرة.
نصيحة أخيرة:
احتفظ ببضع فلاتر قهوة في المطبخ أو الدرج — فهي رخيصة، متعددة الاستخدام، وتقدم حلولاً ذكية لحياتك اليومية.
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