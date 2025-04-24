فلتر القهوة ليس للقهوة فقط! استخدامات مدهشة له في المنزل

الوكيل الإخباري- قد تعتقد أن فلاتر القهوة صُممت فقط لتحضير مشروبك الصباحي المفضل، لكن الحقيقة أن لها استخدامات عديدة ومذهلة في المنزل، تجعلها من الأدوات التي تستحق أن تبقى دائماً في متناول يدك. إليك أبرز استخداماتها غير التقليدية:



☕ 1. تغليف الأطعمة الدهنية

فلتر القهوة مثالي لامتصاص الزيوت الزائدة من الأطعمة المقلية مثل البطاطا أو الدجاج، بفضل قدرته العالية على الامتصاص.



🧼 2. تنظيف الزجاج والمرايا

استخدمه بدلًا من المناديل الورقية لتنظيف المرايا والزجاج بدون أن يترك أثراً أو وبرًا. فقط رشه ببخاخ التنظيف وامسح.



🧴 3. تصفية الزيوت أو المرق

هل تحتاج لتصفية زيت الطهي من بقايا الطعام؟ ضع فلتر القهوة فوق وعاء وصب الزيت ببطء لتصفية الشوائب.



💎 4. حفظ المجوهرات الصغيرة

يمكن استخدامه ككيس مؤقت لحفظ المجوهرات أو القطع الصغيرة داخل حقيبة السفر أو الدرج، لتجنب ضياعها.



🕯️ 5. امتصاص الروائح الكريهة

ضع القليل من صودا الخبز داخل فلتر القهوة واربِطه برباط مطاطي. ضعه في الأحذية، الأدراج أو الثلاجة لامتصاص الروائح.



🌱 6. بطانة لأحواض الزرع

استخدمه كبطانة أسفل أصيص النباتات لمنع تسرب التربة من فتحات التصريف مع السماح للماء بالجريان.



💡 7. منظف لشاشات الهواتف والكمبيوتر

بفضل نعومته وخلوه من الوبر، يمكن لفلتر القهوة تنظيف الشاشات دون خدشها أو ترك أثر.



🧁 8. تقديم المخبوزات

استخدمه كبطانة أنيقة لتقديم الكعك أو البسكويت، أو حتى كغلاف بسيط للهدايا الصغيرة.



نصيحة أخيرة:

احتفظ ببضع فلاتر قهوة في المطبخ أو الدرج — فهي رخيصة، متعددة الاستخدام، وتقدم حلولاً ذكية لحياتك اليومية.

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