فلكية جدة : اقتران القمر بالمشتري غدا

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن رئيس الجمعية الفلكية في جدة قوله إن كوكب المشتري يعد رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليليو"، وهي: غانيميد، وكاليستو، ويوروبا، وآيو، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.
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