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فلكية جدة : اقتران القمر بالمشتري غدا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 26-08-2024 12:54 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المهندس مجاد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية في جدة، أنه سيتم فجر غدٍ الثلاثاء رصد اقتران القمر بكوكب المشتري، عملاق النظام الشمسي، في سماء العالم العربي، في أجمل ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في نهاية هذا الشهر.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن رئيس الجمعية الفلكية في جدة قوله إن كوكب المشتري يعد رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليليو"، وهي: غانيميد، وكاليستو، ويوروبا، وآيو، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

 

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