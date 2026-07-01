فنزويلا.. السماء تتحول إلى الأحمر بعد الزلزال ما السبب

02:50 م

الوكيل الإخباري- أفادت قناة VTV الفنزويلية بأن السماء فوق فنزويلا تحولت إلى اللون الأحمر بعد الزلزال، في ظاهرة تُعرف باسم "تشتت رايلي" أو "تبعثر رايلي". اضافة اعلان





وذكر التقرير أن هذه الظاهرة البصرية والجوية تنتج عن كثافة عالية من الجسيمات العالقة في الغلاف الجوي، مثل الغبار والرمل والجزيئات الدقيقة التي ارتفعت بعد الزلزال. وتسمح هذه الظروف بمرور الموجات الضوئية الأطول، خاصة اللونين الأحمر والبرتقالي، ما يسبب ظهور السماء باللون الأحمر.



وكانت فنزويلا قد شهدت زلزالين مساء 24 يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، بفارق زمني يقارب 40 ثانية.





