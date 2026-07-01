فنزويلا.. السماء تتحول إلى الأحمر بعد الزلزال ما السبب

وذكر التقرير أن هذه الظاهرة البصرية والجوية تنتج عن كثافة عالية من الجسيمات العالقة في الغلاف الجوي، مثل الغبار والرمل والجزيئات الدقيقة التي ارتفعت بعد الزلزال. وتسمح هذه الظروف بمرور الموجات الضوئية الأطول، خاصة اللونين الأحمر والبرتقالي، ما يسبب ظهور السماء باللون الأحمر.
وكانت فنزويلا قد شهدت زلزالين مساء 24 يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، بفارق زمني يقارب 40 ثانية.
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