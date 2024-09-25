فيديو- أسرة مصرية تصطحب طفلها إلى المدرسة بالطبل والمزمار

الوكيل الإخباري- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو طفل، اصطحبته أسرته إلى المدرسة في يومه الدراسي الأول، بفرقة شعبية تعزف على أنغام الطبل والمزمار البلدي.

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وظهر الطفل في الفيديو بزيه المدرسي وحقيبته، وحوله أعضاء الفرقة الشعبية يرقصون، وسط تفاعل كبير من المارة في الشارع، في مشهد تباينت ردود الأفعال عليه.



وعبر وسائل إعلام ، قالت والدة الطفل شاكر إنها رُزقت به بعد 11 عامًا من شقيقتيه التوأم، وحينها نذرت نذراً أن تدخل البهجة على قلبه في يومه الدراسي الأول.



وتابعت والدة الطفل: "الكل في الشارع كان فرحانًا بابني، ربنا يحميه من الحسد"، موضحة أنها عقب تواصلها مع الفرقة الشعبية استغربت ورفضت "زفة الطفل"، لكنها في النهاية نجحت في إقناعها.

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