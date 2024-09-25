فيديو- أسرة مصرية تصطحب طفلها إلى المدرسة بالطبل والمزمار

وظهر الطفل في الفيديو بزيه المدرسي وحقيبته، وحوله أعضاء الفرقة الشعبية يرقصون، وسط تفاعل كبير من المارة في الشارع، في مشهد تباينت ردود الأفعال عليه.
وعبر وسائل إعلام ، قالت والدة الطفل شاكر إنها رُزقت به بعد 11 عامًا من شقيقتيه التوأم، وحينها نذرت نذراً أن تدخل البهجة على قلبه في يومه الدراسي الأول.
وتابعت والدة الطفل: "الكل في الشارع كان فرحانًا بابني، ربنا يحميه من الحسد"، موضحة أنها عقب تواصلها مع الفرقة الشعبية استغربت ورفضت "زفة الطفل"، لكنها في النهاية نجحت في إقناعها.
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