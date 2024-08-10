فيديو.. 'السيارات الحوامل' تغزو شوارع الصين

وأطلق الصينيون على السيارات المتضررة لقب "السيارات الحوامل" بسبب شكل الانتفاخات.
وشارك أحد المستخدمين مقطع فيديو للعديد من هذه السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب، "لا مزاح! السيارات المصنوعة في الصين "تحمل" عندما يكون الجو حارًا جدًا".
وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 738 ألف مشاهدة، حتى الآن.
وأشارت التقارير إلى أن درجة الحرارة المرتفعة، التي تشهدها الصين حاليا، كشفت عن انتشار استخدام أفلام حماية طلاء مزيفة في السوق الصينية، حيث لم تتأثر السيارات المغلفة بأفلام حماية أصلية بهذه المشكلة.
pic.twitter.com/LwcRW5IPiu
-
أخبار متعلقة
-
عناكب بحجم الجرذان تغزو بريطانيا
-
فيديو للحظات الأخيرة.. سيدة تسقط من مصعد وتلقى حتفها في إيران
-
إسم طالب يثير جدلاً واسعاً بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في مصر
-
والد غاضب يطلق النار على حكام مسابقة ملكة جمال في البرازيل
-
عملية نصب تؤدي لانتحار سيدة في المغرب
-
عمرها أكثر من 1403 أعوام.. اكتشاف أقدم نبات بحري في فنلندا
-
لتوفير فاتورة الكهرباء .. 3 درجات مناسبة لضبط التكييف في منزلك
-
بعد رحيل ابنتها.. رسالة مؤثرة من والدة طالبة مصرية بعد إعلان نتيجتها في الثانوية العامة