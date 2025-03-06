فيديو .. الهند تعتزم التخلص من "جبل القمامة العظيم"

يستقبل هذا المكب الضخم، الذي يصل ارتفاعه إلى 60 مترًا، جزءًا من أكثر من 11 ألف طن من النفايات التي ينتجها يوميًّا نحو 30 مليون نسمة من سكان المدينة الكبرى، لحرقها.
وتلوث الأبخرة الناجمة عن حرق القمامة الهواء والماء والتربة في الأحياء المحيطة بشمال نيودلهي، والتي تسكنها في الغالب مجتمعات فقيرة تأتي إلى هناك بحثًا عن العمل.
وتندد المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة منذ سنوات بوجود هذا المكب.
وعرض الوزير المسؤول عن هذه القضايا في ولاية العاصمة، مانجيندر سينغ سيرسا، أمام الصحافيين، الثلاثاء، خطة لإغلاق الموقع بحلول مارس 2026.
وقال سيرسا: "مكب النفايات في بهالسوا كان يشغل مساحة 28 هكتارًا، إلا أن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 10 هكتارات وبحلول ديسمبر، ستتقلص أكثر إلى درجة لن يكون المكب مرئيًا بعد الآن من مسافة بعيدة".
وتخطط السلطات لزراعة الخيزران في المنطقة المستصلحة.
وأوضح الوزير: "هدفنا هو ألا تبقى هذه الجبال من النفايات في المستقبل".
وفي تقرير نقلته صحيفة "إنديان إكسبريس" اليومية، أشارت سلطات نيودلهي إلى أن مكب نفايات بهالسوا لا يزال يحتوي على 4.4 ملايين طن من القمامة التي تحتاج إلى المعالجة.
وتتصدر العاصمة الهندية بانتظام قائمة المدن الأكثر تلوثًا على مستوى العالم.
وتتسبب الغازات السامة الناتجة عن المصانع وعوادم السيارات، بالإضافة إلى دخان حرق النفايات الزراعية في فصل الشتاء، في آلاف الوفيات المبكرة كل عام بسبب السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي.
आज भलस्वा लैंडफिल साइट का औचक निरीक्षण किया।— Mahesh Kumar Khinchi (@AAPMaheshkhichi) March 3, 2025
👉MCD में आम आदमी पार्टी के 2 साल के कार्यकाल में भलस्वा लैंडफिल साइट से 70% कूड़ा हटाया गया,
👉 45 लाख मीट्रिक टन कूड़े के निस्तारण के लिए टेंडर हो गया है बाकि ये कूड़ा भी कुछ महीनो में हटा दिया जाएगा।
👉निगम में आप सरकार ने कूड़े… pic.twitter.com/gjDeBumQ9T
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
اكتشاف رابط غريب بين الشمس والنشاط الزلزالي على الأرض
-
كيف تحمي ميزانيتك من التسوق العاطفي في رمضان؟ نصائح للتحكم في إنفاقك
-
شركات الأمن والحراسة: لماذا تُعتبر دورسيك الخيار الأمثل لحماية أصولك؟
-
7 نصائح هامة قبل شراء منزلك الأول
-
بر الوالدين في رمضان: فرصة عظيمة لنيل الأجر والمغفرة
-
جربي وصفة البيض التركي: سحور مغذي يمنحك الطاقة طوال اليوم
-
ارتكبها الأب بحق أبنائه.. القصة الكاملة لـ"مجزرة حلابة" بمصر
-
عادات سيئة يمكنك التخلص منها في رمضان