 
الثلاثاء 2025-01-28 08:28 ص
 

فيديو.. امرأة تدهس حشدا بسيارتها في مدينة أميركية

الشرطة سيطرت على السيارة واحتجزت قائدتها
الشرطة سيطرت على السيارة واحتجزت قائدتها
الثلاثاء، 28-01-2025 06:32 ص

الوكيل الإخباري-  دهست سيارة مسرعة تقودها امرأة حشداً من جماهير فريق فيلادلفيا إيغلز بولاية بنسلفانيا الأميركية ليل الأحد، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل.

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وكانت جماهير فيلادلفيا إيغلز لكرة القدم الأميركية تحتفل بفوز فريقها على واشنطن كومندرز وصعوده إلى نهائي "سوبر بول".


وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر واقعة الدهس، حيث اخترقت السيارة صفوف المشاة وأسقطت العديد منهم أرضًا، قبل أن تسيطر عليها الشرطة.


وقالت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية إن 8 أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع بحي سبرينغ غاردن، بينما ذكرت شرطة مدينة فيلادلفيا أن الإصابات تراوحت بين الكسور والكدمات.


وأكدت الشرطة أن امرأة عمرها 26 عامًا كانت تقود سيارة "مرسيدس" هي المتورطة في الحادث، وتم احتجازها للاستجواب.


وأضافت في منشور على منصة "إكس" أن الحادث لا يبدو متعمدًا، بينما لا يزال التحقيق مستمرًا."

 

 

سكاي نيوز عربية

 

 
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